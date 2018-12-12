Севастополец за деньги предлагал улучшить условия пребывания СИЗО
В Севастополе местный житель за деньги предлагал улучшить условия содержания в следственном изоляторе. Теперь он предстанет перед судом.
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Севастополю, 53-летний мужчина сообщил об этом своему знакомому.
- Гражданин сказал, что якобы, используя связи, он может улучшить условия содержания, находящегося в СИЗО и, обеспечить беспрепятственное получение им посылок и передач. Свои «услуги» мужчина оценил в 80 тысяч рублей, - дополнили в пресс-службе.
Эта сумма передавалась частями, а во время последнего раза его и арестовали сотрудники управления экономической безопасности и полиции.
Свою вину обвиняемый в ходе следствия признал полностью.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.