2018-12-12T18:25:06+03:00
Происшествия

Севастополец за деньги предлагал улучшить условия пребывания СИЗО

Так он выманил 80 тысяч рублей
Александра КОРШУНОВА
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Так он выманил 80 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по СевастополюТак он выманил 80 тысяч рублей. Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Севастополю
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В Севастополе местный житель за деньги предлагал улучшить условия содержания в следственном изоляторе. Теперь он предстанет перед судом.

Как сообщили в пресс-службе Следственного управления Следкома РФ по Севастополю, 53-летний мужчина сообщил об этом своему знакомому.

- Гражданин сказал, что якобы, используя связи, он может улучшить условия содержания, находящегося в СИЗО и, обеспечить беспрепятственное получение им посылок и передач. Свои «услуги» мужчина оценил в 80 тысяч рублей, - дополнили в пресс-службе.

Эта сумма передавалась частями, а во время последнего раза его и арестовали сотрудники управления экономической безопасности и полиции.

Свою вину обвиняемый в ходе следствия признал полностью.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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