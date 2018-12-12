Специалистам удалось восстановить электричество в нескольких районах Крыма
Специалисты восстановили подачу электричества в нескольких районах Крыма. Так, свет получили жители 12 городских округов. В остальных регионах продолжатся аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».
Электроэнергия уже поступает всем потребителям Алушты, Евпатории, Симферополя, Судака, а также Ленинского района.
- Восстановлена работоспособность ВЛ 6-10 и завершаются работы по точечным заявкам потребителей городских округов Керчь, Феодосия, Ялта, Красноперекопском, Кировском, Первомайском и Черноморском районах., - добавили в «Крымэнерго».
По состоянию на 16:00 без электрической энергии 93 населенных пункта (из них 42 – частично). В ликвидации последствий непогоды задействованы 134 бригады и 170 единиц специальной техники.
Напомним, из-за непогоды без света остались примерно 90 тысяч человек. Причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.