2018-12-12T18:54:41+03:00
Общество

Специалистам удалось восстановить электричество в нескольких районах Крыма

Свет поступил в дома в 12 городских округах
Александра КОРШУНОВА
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В работах задействованы 134 бригадыВ работах задействованы 134 бригадыФото: Анастасия ЖУКОВА
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Специалисты восстановили подачу электричества в нескольких районах Крыма. Так, свет получили жители 12 городских округов. В остальных регионах продолжатся аварийно-восстановительные работы, сообщили в пресс-службе «Крымэнерго».

Электроэнергия уже поступает всем потребителям Алушты, Евпатории, Симферополя, Судака, а также Ленинского района.

- Восстановлена работоспособность ВЛ 6-10 и завершаются работы по точечным заявкам потребителей городских округов Керчь, Феодосия, Ялта, Красноперекопском, Кировском, Первомайском и Черноморском районах., - добавили в «Крымэнерго».

По состоянию на 16:00 без электрической энергии 93 населенных пункта (из них 42 – частично). В ликвидации последствий непогоды задействованы 134 бригады и 170 единиц специальной техники.

Напомним, из-за непогоды без света остались примерно 90 тысяч человек. Причиной массовых отключений стали аварии на энергосетях, которые произошли из-за сильного ветра и мокрого снега.

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