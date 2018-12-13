2018-12-13T07:12:22+03:00
Общество

Погода в Крыму на 13 декабря: осадки и тепло до +8

На полуострове возможен мокрый снег
Галина КОВАЛЕНКО
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Симферополю снег очень к лицу.Симферополю снег очень к лицу.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Сегодня 13 декабря, в наших краях хозяйничает южная зима, которая больше похожа на среднероссийскую позднюю осень.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» . - Утром гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.

В Керчи облачно. Утром и днем небольшой дождь, мокрый снег. Ветер днем юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.

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