Погода в Крыму на 13 декабря: осадки и тепло до +8
Сегодня 13 декабря, в наших краях хозяйничает южная зима, которая больше похожа на среднероссийскую позднюю осень.
- В Симферополе облачно с прояснениями. Утром и днем небольшой мокрый снег, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС» . - Утром гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +1…+3°.
Прогноз погоды по Севастополю: облачно. Небольшой дождь. Ветер днем юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +6…+8°.
На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. В отдельных районах туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем +3…+5°.
В Керчи облачно. Утром и днем небольшой дождь, мокрый снег. Ветер днем юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.