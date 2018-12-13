2018-12-13T09:07:20+03:00
Общество

"Наполним их жизнь эмоциями": Над Керченским политехом взяли шефство "Офицеры России"

Активисты организации привлекают к своим акциям звезд российской эстрады
Анастасия ЖУКОВА
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Учебу в колледже возобновилиУчебу в колледже возобновилиФото: Анастасия ЖУКОВА
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Общероссийская общественная организация "Офицеры России" взяла шефство над Керченским политехническим колледжем.

- Уже в Москве пострадавшим детям и приехавшим к ним родителям мы оказывали всяческую помощь. Кроме бытовых вопросов, для нас было очень важно взять культурный аспект, наполнить их жизнь эмоциями, - рассказала руководитель Центра социальных проектов организации, запредседателя Совета по культуре при Росгвардии Сабина Цветкова.

По ее словам, активисты организации проводят для родителей пострадавших студентов экскурсии по городу. Также "Офицеры России" провели акцию, в рамках которой звезды российской эстрады записали для ребят персональные обращения. В акции приняли участие Олег Газманов, Полина Гагарина и другие.

Делегация "Офицеров России" прибыла в Крым 12 декабря. На полуостров в том числе приехали герои России и СССР, герои социалистического труда. В четверг, 13 декабря, они отправятся в Керченский политехнический колледж, чтобы встретиться со студентами и их родителями.

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