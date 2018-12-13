2018-12-13T11:57:59+03:00
Общество

На реставрацию Дачи Стамболи в Феодосии выделят 130 миллионов рублей

Уже объявлен конкурс на проведение работ
Александра КОРШУНОВА
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На реставрацию Дачи Стамболи выделят 130 миллионов рублейНа реставрацию Дачи Стамболи выделят 130 миллионов рублейФото: Галина КОВАЛЕНКО
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Для проведения работ по реставрации Дачи Стамболи в Феодосии выделят 130 миллионов рублей. Уже объявлен конкурс на их проведение, сообщается на официальном сайте «Госзакупок».

Работы запланированы в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года.

- Проведение производственных работ по сохранению объекта культурного наследия: «Здание дачи Стамболи, конец XIX века». Срок исполнения работ – с момента заключения контракта до 24 декабря 2020 года, - указано в документации.

Заявки на участие в конкурсе можно подавать с 12 декабря, их прием завершится - 24 декабря 2018 года.

СПРАВКА "КП"

Дача Стамболи - приморская вилла, строительство котрой было начало в 1909 году по проекту петербургского архитектора О.Э.Вегенера.

Напомним, в этом году Крым получил 1,3 миллиарда рублей федеральных средств на реставрации культурных объектов. Работы продолжили на объектах: Ласточкино гнездо, комплекс сооружений Воронцовского дворца в Большой Ялте, здание Дачи Стамболи, мемориальный комплекс «Аджимушкай» в Керчи и здание Дворянского собрания в Симферополе.

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