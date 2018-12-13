2018-12-13T12:56:43+03:00
Общество

В КФУ выбрали самую красивую студентку 2018 года

Ей стала Алена Дьячкова, которая обучается на факультете биологии и химии Таврической академии
Степан ОСТИНОВ
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В Крымском федеральном университете им. Вернадского завершился конкурс «Мисс КФУ-2018». Самой красивой студенткой университета стала студентка факультета биологии и химии Таврической академии Алена Дьячкова.

Победительница опередила свою ближайшую соперницу на 3 балла.

«Мисс КФУ – 2018» Алена Дьячкова

«Мисс КФУ – 2018» Алена Дьячкова

- Вот я и стала Мисс КФУ-2018. Так быстро пролетело время, мы два месяца каждый день готовились к этому дню. И вот он настал, это самый счастливый день, - поделилась впечатлениями Алена Дьячкова

Первой «Вице-Мисс КФУ» стала София Минка, которая также учится в Таврической академии. При этом за Софью отдали больше всех голосов в социальных сетях КФУ, поэтому девушке также достался титул «Мисс соцсети».

Второй «Вице-Мисс» выбрали студентку Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Анжелику Митронину.

Всего же за звание первой красавицы в 2018 году боролись 14 участниц из различных структурных подразделений университета.

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