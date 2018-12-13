2018-12-13T12:31:35+03:00
Общество

Строительство Евпаторийской развязки в Симферополе затягивается

Зафиксировали значительное отставание от графика
Александра КОРШУНОВА
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Строительство Евпаторийской развязки в Симферополе затягиваетсяСтроительство Евпаторийской развязки в Симферополе затягиваетсяФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Подрядчик не укладывается в сроки строительства Евпаторийской развязки. Сейчас обнаружено значительное отставание от графика производства работ, сообщили в "Службе автомобильных дорог Крыма".

- После внеплановой проверки отмечено значительное отставание от календарного графика производства работ. Это связано с увязкой проектных решений по переустройству инженерных коммуникаций (Крыммелиоводхоз) и отставанием от графика поставки материалов, - добавили в дорожном ведомстве.

Чтобы это устранить в ближайшее время проведут совещание с представителями заказчика и подрядчиком. Там и обсудят разработку мер по ликвидации отставания от графика производства работ.

СПРАВКА «КП»

Строительство транспортной развязки на пересечении автомобильной дороги "Симферополь - Евпатория" и автомобильной дороги "Симферополь - Мирное - Дубки" ведется в рамках реализации федеральной целевой программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года".

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