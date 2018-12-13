В Крыму уволили директора Центра медицины катастроф

13 Дек. 13:45 2018-12-13T18:00:58+03:00

Сергей Астанкин занимал эту должность с 2016 года. Фото: пресс-служба Крымского федерального университета

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Директор Центра медицины катастроф и скорой помощи РК Сергей Астанкин покинул свой пост. Он занимал эту должность с 2016 года.

- Уволен заведующий центра медицины катастроф за неэффективную в том числе работу. Коллектив еще в прошлом году настаивал на его увольнении,- сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на выездном совещании в Феодосии.

СПРАВКА «КП»

Сергей Васильевич Астанкин занимал должность директора Центра с 2016 года. У него 2 высших образование по профилям: «Лечебно-профилактическое дело», «Финансы и кредит».

Астанкин служил в Вооруженных силах РФ. Также работал в фонде медицинского страхования.

Напомним, в июле Аксенов уволил первого заместителя директора "Крымгазсетей" и начальников трех районных управлений.