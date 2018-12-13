2018-12-13T14:20:08+03:00
Общество

В 2019 году в Феодосии откроют детскую инфекционную больницу

Там будет 50 койко-мест
Александра КОРШУНОВА
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В Феодосии до конца 2019 года планируется установить новую модульную детскую инфекционную больницу. Она рассчитана на 50 мест.

Как сообщили глава Крыма Сергей Аксенов, на эти цели выделят 160 миллионов рублей.

- Модульная инфекционная детская больница в Феодосии будет в 2019 году построена и сдана в эксплуатацию. Уже средства заложены в республиканском бюджете в размере 160 миллионов. Будет абсолютно новая больница, с полным объемом оборудования, - отметил Аксенов.

Кроме того, в городе запланировано и строительство многопрофильного медицинского центра. На проектные работы выделят 200 миллионов рублей.

Министр здравоохранения РК Александр Голенко дополнил, что до 16 января 2019 года должны оформить такой земельный участок.

А еще в следующем году в Коктебеле начнет работу новый фельдшерско-акушерский пункт.

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