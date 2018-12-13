2018-12-13T14:33:59+03:00
Общество

В Крыму хотят возродить два театральных фестиваля

Их раньше проводили в Ялте
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму в следующем году планируют возродить два театральных фестиваля. Раньше их проводили в Ялте.

- Был замечательный фестиваль «Театр. Чехов. Ялта». В следующем году мы возрождаем его этот проект и фестиваль «Чехов. Дебют», который пройдет тоже в Ялте. Возможно, мы объединим два больших мероприятия в одно масштабное, – сообщила министр культуры Крыма Арина Новосельская.

Также глава минкульта отметила, что ведутся переговоры, чтобы эти два проекта стали частью чеховских фестивалей на федеральном уровне, поскольку Крым готов принять большой проект.

Напомним, 2019 год в России объявлен Годом театра.

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