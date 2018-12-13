2018-12-13T15:16:09+03:00
Общество

За 2018 год в Крыму установили 17 новых светофоров

Возможно, это поможет уменьшить количество пробок
Александра КОРШУНОВА
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В Крыму за период текущего года установили 17 новых светофоров на дорогах. Те, которые находятся на пешеходных переходах, оборудованы кнопкой вызова, сообщили в «Службе автомобильных дорог Крыма».

Из общего количества, 5 светофоров установлено на участке Феодосия - Приморский, 4 - в Добровской долине, 3 - в Саках.

- Также в Армянске, Белогорске, Симферополе, в районе ГРЭСа, «Метро» и на Восточном обходе крымской столицы, - добавили на предприятии.

Они помогут регулировать движение машин и пешеходов и уменьшить количество пробок на этих автомобильных дорогах.

Напомним, до конца февраля на крымских дорогах установят еще 62 камеры. Всего планируется установить 254 рубежа контроля дорожного движения. В составе каждого комплекса - по две и более камер. Стоимость одного рубежа - порядка двух миллионов рублей.

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