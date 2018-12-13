Предновогодняя ярмарка в Симферополе пройдет 22 декабря

13 Дек. 17:48 2018-12-13T17:48:23+03:00

На ней выступят и творческие коллективы

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В Симферополе в субботу, 22 декабря, пройдет предновогодняя ярмарка. Там выступят творческие коллективы города, сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.

Он уверен, что ярмарка накануне Нового года и рождественских праздников поможет создать радостную атмосферу для жителей и гостей города.

- А настроение улучшит качественная сельхозпродукция, которая будет реализоваться на 15-20% ниже их рыночной стоимости, - подчеркнул Рюмшин.

Где и когда пройдет ярмарка?

На продажу свою продукцию сельхозпроизводители выставят 22 декабря с 7.00 до 14.00.

- Улица Киевская (от оптового рынка «Крымский Привоз» до Москольца)

-Улица Дмитрия Ульянова (от ул. Севастопольской до пер. Гавена)

- Улица Куйбышева (от здания ГИБДД по г. Симферополю в сторону Лермонтовского кольца)

- Перекресток ул. Кечкеметская/ улица Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).