Предновогодняя ярмарка в Симферополе пройдет 22 декабря
В Симферополе в субботу, 22 декабря, пройдет предновогодняя ярмарка. Там выступят творческие коллективы города, сообщил министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин.
Он уверен, что ярмарка накануне Нового года и рождественских праздников поможет создать радостную атмосферу для жителей и гостей города.
- А настроение улучшит качественная сельхозпродукция, которая будет реализоваться на 15-20% ниже их рыночной стоимости, - подчеркнул Рюмшин.
Где и когда пройдет ярмарка?
На продажу свою продукцию сельхозпроизводители выставят 22 декабря с 7.00 до 14.00.
- Улица Киевская (от оптового рынка «Крымский Привоз» до Москольца)
-Улица Дмитрия Ульянова (от ул. Севастопольской до пер. Гавена)
- Улица Куйбышева (от здания ГИБДД по г. Симферополю в сторону Лермонтовского кольца)
- Перекресток ул. Кечкеметская/ улица Б. Куна (парковка перед зданием Службы автомобильных дорог).