2018-12-13T17:44:28+03:00
Экономика

Под Севастополем открыли новый винзавод за 400 миллионов

С его помощью предприятие будет выпускать до 20 миллионов бутылок в год
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Фото: пресс-служба агрофирмыФото: пресс-служба агрофирмы
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Под Севастополем агрофирма «Золотая Балка» открыла инновационный винзавод, в который инвестировали 400 миллионов рублей.

На производстве использовали оборудование ведущих итальянских компаний. Европейские технологи неоднократно приезжали на полуостров, чтобы устанавливать и налаживать технику.

- Этот факт лишний раз подтверждает, что санкции не являются непреодолимой преградой для развития бизнеса в Крыму и Севастополе. В качестве консультантов на предприятии сегодня работают и итальянцы, и французы, и даже американский винодел из Калифорнии, - отметили в агрофирме.

Предприятие планирует выпускать до 20 миллионов бутылок вина в год.

- Главная проблема для севастопольских и крымских вин сегодня заключается в конкуренции с тем огромным количеством прекрасных, вкусных импортных продуктов, которые мы все знаем и любим, - говорит соинвестор «Золотой Балки» Снежанна Георгиева. - Срабатывают стереотипы, традиционное недоверие к своему, отечественному. Очень непросто доказать потребителю, что наши вина ничуть не хуже, а подчас даже лучше зарубежных. Инвестиции в прогрессивные технологии и тот принцип прозрачности, когда каждый посетитель может отследить путь производства вина, все это будет способствовать росту доверия к нашему продукту.

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