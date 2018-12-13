14 декабря заканчивается сбор средств для пострадавших в Керченском колледже
В пятницу, 14 декабря, завершается перечисление средств для помощи пострадавшим при трагедии в Керченском политехническом колледже. Все деньги направят на выплату материальной помощи потерпевшим, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты РК.
- Сбор безвозмездных поступлений заканчивается 14 декабря 2018 года включительно, - добавили в пресс-службе.
Напомним, после трагедии в колледже в Керчи в Крыму открыли единый счет, на него все желающие могли перевести деньги для пострадавших.
КОНКРЕТНО
Куда перечислять деньги
Получатель платежа: УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с № 04752202460);
БК в поле 104 платежного поручения
82720702030020000180
ИНН: 9102012971
КПП: 910201001
Банк получателя: Отделение по РК Южного главного управления Центрального банка РФ
БИК: 043510001
Расчетный счет: 40101810335100010001
КБК: 82720702030020000180
ОКТМО: 35701000
ОКПО: 00182834
Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже)».