2018-12-13T18:20:33+03:00
Общество

14 декабря заканчивается сбор средств для пострадавших в Керченском колледже

Деньги можно перевести на единый счет
Александра КОРШУНОВА
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До 14 декабря включительно можно перевести деньги пострадавшим в Керченском политехническом колледже. Фото: Facebook Сергея АксеноваДо 14 декабря включительно можно перевести деньги пострадавшим в Керченском политехническом колледже. Фото: Facebook Сергея Аксенова
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В пятницу, 14 декабря, завершается перечисление средств для помощи пострадавшим при трагедии в Керченском политехническом колледже. Все деньги направят на выплату материальной помощи потерпевшим, сообщили в пресс-службе Минтруда и соцзащиты РК.

- Сбор безвозмездных поступлений заканчивается 14 декабря 2018 года включительно, - добавили в пресс-службе.

Напомним, после трагедии в колледже в Керчи в Крыму открыли единый счет, на него все желающие могли перевести деньги для пострадавших.

КОНКРЕТНО

Куда перечислять деньги

Получатель платежа: УФК по Республике Крым (Министерство финансов Республики Крым, л/с № 04752202460);

БК в поле 104 платежного поручения

82720702030020000180

ИНН: 9102012971

КПП: 910201001

Банк получателя: Отделение по РК Южного главного управления Центрального банка РФ

БИК: 043510001

Расчетный счет: 40101810335100010001

КБК: 82720702030020000180

ОКТМО: 35701000

ОКПО: 00182834

Назначение платежа: «Прочие безвозмездные поступления (для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со взрывом в Керченском политехническом колледже)».

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