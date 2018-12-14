Из Украины в Крым пытались ввезти ценные монеты

14 Дек. 09:30 2018-12-14T09:36:37+03:00

Из Украины Крым попытались ввезти старинные монеты. Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

В одной из сумок нашли альбом нумизмата

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В Крым из Украины пытались провезти старинные ценные монеты. Такую находку обнаружили пограничники на пункте пропуска «Джанкой».

Как сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ РФ по Крыму, в начале декабря туда прибыл пассажирский микроавтобус марки Mercedes, в нем ехали граждане Украины. Они следовали из Киева в Саки.

В одной из сумок нашли альбом нумизмата. Фото: Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ РФ по Крыму

После того, как они оформили необходимые документы, прошли в зону проведения таможенного осмотра. Там-то в одной из сумок и обнаружили «незадекларированный альбом нумизмата».

- В нем находилось 144 монеты, 21 из которых, возможно, представляет культурную и историческую ценность (датированы от 1757 до 1916 годом), - сообщили в пресс-службе Погрануправления.

Теперь в вопросах ценности монет предстоит разобраться правоохранителям.

Их отправили на экспертизу, по результатам которой и «будет приниматься правое решение».

Если их историческая ценность подтвердится, то украинцы могут понести административную ответственность.