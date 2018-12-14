Под Симферополем у жилого дома выгорела мансарда

14 Дек. 10:37 2018-12-14T10:40:33+03:00

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Крымским спасателям сообщили о том, что полыхает жжилой дом в селе Мраморное, Симферопольского района.

- При прибытии пожарного расчета выяснилось, что горит мансарда частного жилого дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. - К счастью, на момент прибытия пожарных, людей в помещении не было.

Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли в помещении газовый баллон и вынесли его подальше от огня. Пожар же потушили за 40 минут.

- Удалось избежать дальнейшего распространения огня. К сожалению, в результате пожара уничтожен мансардный этаж. Площадь составила 40 кв.м. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.

Эксперты говорят, что ЧП возможно случилось из-за неисправная электропроводка. Окончательно, причину установят эксперты.

Всего же в этом году крымские пожарные 244 раза привлекались для ликвидации различного рода возгораний.