Под Симферополем у жилого дома выгорела мансарда
Крымским спасателям сообщили о том, что полыхает жжилой дом в селе Мраморное, Симферопольского района.
- При прибытии пожарного расчета выяснилось, что горит мансарда частного жилого дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК. - К счастью, на момент прибытия пожарных, людей в помещении не было.
Сотрудники чрезвычайного ведомства нашли в помещении газовый баллон и вынесли его подальше от огня. Пожар же потушили за 40 минут.
- Удалось избежать дальнейшего распространения огня. К сожалению, в результате пожара уничтожен мансардный этаж. Площадь составила 40 кв.м. Пострадавших нет, отметили в ведомстве.
Эксперты говорят, что ЧП возможно случилось из-за неисправная электропроводка. Окончательно, причину установят эксперты.
Всего же в этом году крымские пожарные 244 раза привлекались для ликвидации различного рода возгораний.