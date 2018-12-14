2018-12-14T10:50:25+03:00
Общество

На должность главы администрации Симферополя претендуют 7 кандидатов

Всего на конкурс подали документы 9 человек
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе начался конкурс на замещение должности главы администрации. Всего подали документы на него 9 человек.

Но сейчас в нем принимают участие 7 человек.

А вот по результатам проведенной проверки Артему Хамцову было отказано в участии в конкурсе, а Андрей Федорков отозвал свое заявление самостоятельно.

Напомним, всего на конкурс подали документы 9 человек. В это число вошли: временно исполняющая обязанности главы города Наталья Маленко, помощник депутата Госдумы Сергей Богатыренко, судебный пристав Евгений Данилов, директор ООО "Продекс" Антон Ганин, правозащитница Виктория Жуковская, управляющий делами аппарата Симферопольского горсовета Андрей Федорков, Олег Чигидин и Олег Симонов.

О каждом из них более подробно читайте в материале корреспондента "Комсомольской правды - Крым".

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