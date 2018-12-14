В Симферополе до конца 2019 года на маршруты выйдет 150 троллейбусов

14 Дек. 12:24 2018-12-14T12:24:01+03:00

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В Симферополе до конца 2019 года выйдет на маршруты около 150 троллейбусов.

- «Крымтроллейбус» в этом году возобновил обучение для водителей, это дает возможность выхода до конца 2019 года дополнительных единиц транспорта по 14 маршрутам, - сообщила исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

Также, по ее словам, город подготовился к открытию новых микрорайонов и закупил в лизинг 50 новых автобусов. 44 из них уже вышли на маршруты 10 декабря.

- Предусмотрено объединение маршрутной сети Симферополя и Симферопольского района. Это даст возможность повысить качество обслуживания жителей и гостей, ужесточить требования к подвижному составу, обеспечить выполнение графиков перевозок, - уточнила исполняющая обязанности главы администрации города.