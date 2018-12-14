2018-12-14T12:59:38+03:00
Общество

Определены два главных кандидата на пост главы администрации Симферополя

Имя градоначальника определят депутаты горсовета на сессии
Надежда ДАЦЮК
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Определены два главных кандидата на пост главы администрации Симферополя. Ими стали, по данным конкурсной комиссии, временно не работающий Олег Симонов и временно исполняющая обязанности главы администрации Симферополя Наталья Маленко.

- Победителями стали Маленко Наталья Федоровна - 80 баллов и Симонов Олег Константинович – 69 баллов, - сообщил вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, предложения и перспективные идеи, озвученные всеми участниками конкурса, найдут применение в работе администрации. Кроме того, некоторым участникам конкурса будут предложены варианты сотрудничества.

Кандидатуры Маленко и Симонова рассмотрят депутаты горсовета на очередной 100-й сессии, которая пройдет сегодня в 16.00. Они выберут нового главу администрации путем голосования.

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