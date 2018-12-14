2018-12-14T13:22:59+03:00
Общество

Улицу Козлова в Симферополе отремонтировали на 97%

Ее удалось расширить на 12 метров
Александра КОРШУНОВА
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Улицу расширили на 12 метров и сделали заездной карман. Фото: пресс-служба администрации СимферополяУлицу расширили на 12 метров и сделали заездной карман. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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В Симферополе на завершающей стадии находятся ремонтные работы на улице Козлова. Степень готовности - 97%, сообщили в пресс-службе администрации крымской столицы.

В ходе ремонтных работ улицу удалось расширить на 12 метров и сделать заездной карман для автобусов.

- Уже установлены дорожные знаки, ограждения, бортовой камень, уложено дорожное полотно в 3 слоя, полностью перестроены контактные сети для троллейбусов, обустроены коммуникации, установлено новое освещение, - отметил главный инженер предприятия, которое ведет работы на этом участке.

Сейчас замечаний к качеству выполнения дорожных работ нет. Объект должны сдать в установленные сроки.

- Также представителями Росавтодора были взяты образцы, в ходепроведенных испытаний, сотрудники дали положительное заключение, - отметил инженера строительного контроля Даниил Черкашин.

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