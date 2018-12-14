В Крыму отчим сядет на 12 лет за попытку надругаться над падчерицей

14 Дек. 14:23 2018-12-14T15:46:07+03:00

Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима

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Красногвардейский суд Крыма приговорил к 12 годам лишения свободы мужчину, который пытался изнасиловать свою падчерицу.

Как сообщили в пресс-службе суда, подсудимый находился в состоянии алкогольного опьянения. И он пытался изнасиловать свою малолетнюю падчерицу. Она сопротивлялась, но не смогла ему противостоять.

- Предотвратить непоправимое помогла внезапно вернувшаяся мать девочки, - добавили в суде.

Подсудимый вину свою не признал.

Суд назначил мужчине наказание в виду 12 лет и 6 месяцев лишения свободы в отбывании исправительной колонии строгого режима.

Кстати, в Севастополе ищут насильника 14-летней школьницы. В тоже время Следственное управление опровергает информацию из соцсетей об изнасилованиях детей в Севастополе: других преступлений в отношении несовершенолетних не было.