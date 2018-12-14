2018-12-14T16:56:22+03:00
Общество

Крымские управляющие компании заплатили 4 миллиона рублей штрафов в 2018 году

«Неблагополучных» просто удалят с рынка обслуживания
Александра КОРШУНОВА
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Эта сумма увеличилась на 87% по сравнению с 2017 годомЭта сумма увеличилась на 87% по сравнению с 2017 годомФото: Анастасия ОСИПОВА
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В этом году крымские управляющие компании заплатили 4,1 миллиона штрафов, это на 87% процентов большем, чем в 2017 году.

Как сообщила глава Инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова, за этот год специалисты провели 1775 проверок, из них 1230 - внеплановых, что на 42% больше, чем за прошлый год.

Увеличение внеплановых проверок связано с жалобами жителей.

- Часто граждане, обращаясь в инспекцию, отмечают: мы вам написали - вы нам письменно ответили. Но вы не выехали на место, не разобрались, что у нас происходит, не проверили наши доводы и факты. Поэтому если раньше мы в виде выездной проверки рассматривали каждое седьмое обращение, то сейчас - каждое четвертое, - отметила Жукова.

Также она отметила, что те управляющие компании, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, то есть удалят с рынка обслуживания.

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