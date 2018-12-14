Крымские управляющие компании заплатили 4 миллиона рублей штрафов в 2018 году
В этом году крымские управляющие компании заплатили 4,1 миллиона штрафов, это на 87% процентов большем, чем в 2017 году.
Как сообщила глава Инспекции по жилищному надзору РК Юлия Жукова, за этот год специалисты провели 1775 проверок, из них 1230 - внеплановых, что на 42% больше, чем за прошлый год.
Увеличение внеплановых проверок связано с жалобами жителей.
- Часто граждане, обращаясь в инспекцию, отмечают: мы вам написали - вы нам письменно ответили. Но вы не выехали на место, не разобрались, что у нас происходит, не проверили наши доводы и факты. Поэтому если раньше мы в виде выездной проверки рассматривали каждое седьмое обращение, то сейчас - каждое четвертое, - отметила Жукова.
Также она отметила, что те управляющие компании, которые недобросовестно выполняют свои обязанности, то есть удалят с рынка обслуживания.