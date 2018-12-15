Погода в Крыму на 15 декабря: туманы, дожди и тепло до +7
Сегодня, 14 декабря, вполне комфортный день в предверии сезона оливье и мандаринов.
- В Симферополе облачно. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС».
Прогноз погоды по Севастополю: переменная облачность. Утром и днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +5…+7°.
На Южном берегу Крыма облачно. Небольшой дождь. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем +4…+6°.
В Керчи переменная облачность. Без осадков. Утром местами слабый туман. Ветер днем северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха днем +2…+4°.
Вода в Черном море - в Феодосии 9°, Алуште 11°, Ялте 11°, в Севастополе 9°, Евпатории 9°, а Азовском море 4°.