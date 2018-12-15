В Крыму восстанавливают энергоснабжение содового завода после пожара
Энергоснабжение Крымского содового завода, расположенного на севере полуострова, полностью восстановили после пожара на трансформаторной подстанции, которая случилась накануне днем.
Работать над восстановлением электроснабжения завода начали сегодня, 15 декабря, в 4.37.
- В 6.30 восстановлено электроснабжение части предприятия мощностью 2,0 МВт. По состоянию на 8.30 аварийно-восстановительные работы продолжались, - говорится в докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
В центре добавили, что проводится насследования причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.
Эксперты не зафиксировали выбросов вредных веществ в атмосферу, произошедших из-за пожара. Экологическая обстановка в норме.