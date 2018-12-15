2018-12-15T11:31:02+03:00
Происшествия

В Крыму восстанавливают энергоснабжение содового завода после пожара

Накануне днем загорелась трансформаторная подстанция, питающая предприятие
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Энергоснабжение Крымского содового завода, расположенного на севере полуострова, полностью восстановили после пожара на трансформаторной подстанции, которая случилась накануне днем.

Работать над восстановлением электроснабжения завода начали сегодня, 15 декабря, в 4.37.

- В 6.30 восстановлено электроснабжение части предприятия мощностью 2,0 МВт. По состоянию на 8.30 аварийно-восстановительные работы продолжались, - говорится в докладе Ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.

В центре добавили, что проводится насследования причин и обстоятельств чрезвычайного происшествия.

Эксперты не зафиксировали выбросов вредных веществ в атмосферу, произошедших из-за пожара. Экологическая обстановка в норме.

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