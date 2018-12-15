В Крыму горел табачный склад и жилой дом
В Бахчисарайском районе загорелся склад табака в селе Табачное.
- На момент пожара, людей в здании не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
Огонь потушили. Также, удалось не допустить распространения огня на два соседних склада.
Площадь огня составила 600 метров квадратных, никто не пострадал. В причинах пожара разбираются эксперты.
Жилой дом в поселке городского типа Курортное заполыхал утром, еще и восьми часов не было.
- Стало известно, что горит кровля частного дома. Существует угроза распространения огня на близстоящие постройки, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.
Пожар удалось потушить в течение тридцати минут. Сотрудники чрезвычайного ведомства не дали огню захватить постройки, что находились рядом.