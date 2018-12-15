2018-12-15T15:04:55+03:00
Происшествия

В Крыму горел табачный склад и жилой дом

Пожары обошлись без человеческих жертв
Галина КОВАЛЕНКО
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Дом начал гореть с крыши. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по РКДом начал гореть с крыши. Фото: пресс-службе ГУ МЧС России по РК
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В Бахчисарайском районе загорелся склад табака в селе Табачное.

- На момент пожара, людей в здании не было, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Огонь потушили. Также, удалось не допустить распространения огня на два соседних склада.

Площадь огня составила 600 метров квадратных, никто не пострадал. В причинах пожара разбираются эксперты.

Жилой дом в поселке городского типа Курортное заполыхал утром, еще и восьми часов не было.

- Стало известно, что горит кровля частного дома. Существует угроза распространения огня на близстоящие постройки, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Пожар удалось потушить в течение тридцати минут. Сотрудники чрезвычайного ведомства не дали огню захватить постройки, что находились рядом.

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