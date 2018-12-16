Драка и удушение: В Армянске ссора на лестнице закончилась убийством

16 Дек. 08:50 2018-12-16T08:50:58+03:00

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Ссора на лестничной площадке в Армянске закончилась убийством: один сосед задушил другого.

- По данным следствия, на лестничном марше, расположенном в одном из подъездов города Армянска между соседями произошла ссора. Мужчины не смогли прийти к общему решению мирным путем, каждый пытался доказать свою правду при помощи кулаков. В ходе драки подозреваемый применил в отношении потерпевшего удушающий прием, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Потерпевший погиб на месте происшествия. Подозреваемого, 43-летнего местного жителя, задержали в тот же день. Как отметили в СКР, очевидцы указали на него сразу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - умышленное убийство. Подозреваемого на время следствия отправили под арест, суда он будет ждать в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается.