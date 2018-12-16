2018-12-16T08:50:58+03:00
Происшествия

Драка и удушение: В Армянске ссора на лестнице закончилась убийством

Подозреваемого задержали сразу
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ссора на лестничной площадке в Армянске закончилась убийством: один сосед задушил другого.

- По данным следствия, на лестничном марше, расположенном в одном из подъездов города Армянска между соседями произошла ссора. Мужчины не смогли прийти к общему решению мирным путем, каждый пытался доказать свою правду при помощи кулаков. В ходе драки подозреваемый применил в отношении потерпевшего удушающий прием, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Потерпевший погиб на месте происшествия. Подозреваемого, 43-летнего местного жителя, задержали в тот же день. Как отметили в СКР, очевидцы указали на него сразу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ - умышленное убийство. Подозреваемого на время следствия отправили под арест, суда он будет ждать в СИЗО. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов