В Крыму заработали более 250 елочных базаров

16 Дек. 10:29 2018-12-16T10:29:38+03:00

На полуострове уже открылись елочные базары Фото: Сергей ГАПОН

Больше всего торговых точек в Евпатории, Симферополе и Ялте

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В Крыму начал работу 271 елочный базар. На них жители республики вплоть до Нового года, 31 декабря, могут купить пушистую хвойную красавицу.

Как сообщили в пресс-службе Минпромполитики РК, все постановления, которые утверждают расположение торговых точек, уже подписали главы администраций.

Так, больше всего елочных базаров расположилось в Симферополе, Ялте, Евпатории и Ленинском районе.

С более подробным графиком расположения елочных базаров можно ознакомится на сайте.

Напомним, в Евпатории и Симферополе елки начали продавать с 15 декабря. В крымской столице определено 28 базаров, а в городе детства – 31 торговых точек.

Кстати, стоимость новогодних елок устанавливают сами предприниматели, государство этот процесс не регулирует. В прошлом году в Симферополе на елочных базарах просили по 400-600 рублей за метр.