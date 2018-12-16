В Крыму заработали более 250 елочных базаров
В Крыму начал работу 271 елочный базар. На них жители республики вплоть до Нового года, 31 декабря, могут купить пушистую хвойную красавицу.
Как сообщили в пресс-службе Минпромполитики РК, все постановления, которые утверждают расположение торговых точек, уже подписали главы администраций.
Так, больше всего елочных базаров расположилось в Симферополе, Ялте, Евпатории и Ленинском районе.
С более подробным графиком расположения елочных базаров можно ознакомится на сайте.
Напомним, в Евпатории и Симферополе елки начали продавать с 15 декабря. В крымской столице определено 28 базаров, а в городе детства – 31 торговых точек.
Кстати, стоимость новогодних елок устанавливают сами предприниматели, государство этот процесс не регулирует. В прошлом году в Симферополе на елочных базарах просили по 400-600 рублей за метр.