2018-12-16T11:23:16+03:00
Общество

В Фонд защиты вкладчиков Крыма перечислили 555 миллионов рублей

Выплаты жители начнут получать с 18 декабря
Александра КОРШУНОВА
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В 2018 году в Фонд защиты вкладчиков Крыма перечислили более 555 миллионов рублей. Их направили на выплату компенсаций по вкладам граждан свыше 700 тысяч рублей.

Как сообщила вице-премьер РК - министр финансов Крыма Ирина Кивико, также подписали и допсоглашение. Поэтому 394,6 миллиона рублей поступили на счет фонда из финансового ведомства.

- Все полученные е средства от продажи национализированного имущества в течение года направлены Минфином Крыма в Фонд защиты вкладчиков в виде субсидии. Фонд, в свою очередь, на основании сформированных реестров вкладчиков передает средства уполномоченным банкам-агентам для проведения компенсационных выплат гражданам, - отметила Кивико.

Сообщается, что компенсационные выплаты крымчане начнут получать с 18 декабря.

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