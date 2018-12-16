Жителям крымских сел в этом году выделили 13 миллионов на жилье

16 Дек. 12:52 2018-12-16T14:38:36+03:00

Деньги получали молодые семьи и молодые специалисты, переехавшие из города в деревню

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Более 20 миллионов рублей выделено в этом году на развитие сельскохозяйственных территорий в Крыму. За эти средства реализовали проект водснабжения, а жители получили соцвыплаты на покупку жилья.

Как сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Рюмшин, субсидию направили на реализацию мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий».

- Для развития инфраструктуры сел выделили средства из федерального и республиканского бюджетов. Почти 13 миллионов рублей - на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, а также молодых семей и молодых специалистов, - отметил Рюмшин.

Также за период с 2015 по 2018 году удалось реализовать 68 проектов в 13 районах республики. В селах построили 33 детских, 26 спортивных и 3 комбинированных площадки.

Рюмшин добавил, что реализация программы продолжится до 2020 года.