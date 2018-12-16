В Евпатории ночью загорелась квартира

16 Дек. 14:00 2018-12-16T14:00:05+03:00

В Евпатории горела квартира. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

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В ночь на воскресенье, 16 декабря, в Евпатории загорелась квартира в двухэтажном доме. На место происшествия сразу выдвинулись спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, дом находится на улице Тупик Матвеева.

В здании были люди и им нужна срочная помощь спасателей.

По прибытии стало известно, что загорание произошло в однокомнатной квартире.

- Специалисты провели разведку в задымленном здании и эвакуировали 4 жильцов дома. Спасатели оперативно проложили рукавные линии и в течение 15 минут полностью ликвидировали огонь, - добавили в пресс-службе МЧС.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В МЧС дополнили, что огонь повредили вещи, мебель, бытовую технику, окна, двери и кондиционер.

Причины произошедшего выясняют эксперты.