В Евпатории ночью загорелась квартира
В ночь на воскресенье, 16 декабря, в Евпатории загорелась квартира в двухэтажном доме. На место происшествия сразу выдвинулись спасатели.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, дом находится на улице Тупик Матвеева.
В здании были люди и им нужна срочная помощь спасателей.
По прибытии стало известно, что загорание произошло в однокомнатной квартире.
- Специалисты провели разведку в задымленном здании и эвакуировали 4 жильцов дома. Спасатели оперативно проложили рукавные линии и в течение 15 минут полностью ликвидировали огонь, - добавили в пресс-службе МЧС.
Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.
В МЧС дополнили, что огонь повредили вещи, мебель, бытовую технику, окна, двери и кондиционер.
Причины произошедшего выясняют эксперты.
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