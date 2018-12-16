2018-12-16T14:00:05+03:00
Общество

В Евпатории ночью загорелась квартира

Эвакуировали 4-х человек
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
В Евпатории горела квартира. Фото: пресс-служба МЧС России по РКВ Евпатории горела квартира. Фото: пресс-служба МЧС России по РК
Изменить размер текста:

В ночь на воскресенье, 16 декабря, в Евпатории загорелась квартира в двухэтажном доме. На место происшествия сразу выдвинулись спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, дом находится на улице Тупик Матвеева.

В здании были люди и им нужна срочная помощь спасателей.

По прибытии стало известно, что загорание произошло в однокомнатной квартире.

- Специалисты провели разведку в задымленном здании и эвакуировали 4 жильцов дома. Спасатели оперативно проложили рукавные линии и в течение 15 минут полностью ликвидировали огонь, - добавили в пресс-службе МЧС.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В МЧС дополнили, что огонь повредили вещи, мебель, бытовую технику, окна, двери и кондиционер.

Причины произошедшего выясняют эксперты.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Крыму»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе продавец заплатил за некачественный телефон 188 тысяч рублей
Двое мужчин отравились угарным газом в гараже в Севастополе
600 абонентов под Симферополем все еще сидят без света
В Крыму к концу 2018 года прогнозируют исполнение ФЦП на 93%
В Крыму нашли 800 бутылок поддельного алкоголя
Погода в Крыму на 20 декабря: днем до +5 и сильный ветер
Жители Симферополя и района остались без света из-за нарушения на линии
На трассе «Симферополь-Армянск» перевернулся военный грузовик
В симферопольском «Старом городе» хотят снести ветхое жилье
В центре Симферополя водитель троллейбуса сбил пешехода
В Крыму у 230 населенных пунктов утверждены генеральные планы
Верховный суд Крыма уменьшил срок ареста моряка ВМСУ на один день
На набережной Ялты в девятый раз пройдет парад Дедов Морозов