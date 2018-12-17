2018-12-17T07:36:04+03:00
Общество

В Крыму 17 декабря облачно и до +7 градусов

Будет дуть сильный ветер до 18 метров в секунду
Надежда ДАЦЮК
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В Крыму 17 декабря будет облачно, возможен дождь, столбики термометров покажут до +7 градусов, передают синоптики Крымского гидрометцентра.

В Симферополе понедельник будет облачным, но без осадков. Будет дуть северо-восточный ветер до 13 метров в секунду. Днем до +5 градусов.

В Севастополе также переменная облачность, днем будет дождь, обещают синоптики. Днем до +7 градусов.

На ЮБК осадков не ожидается, будет дуть ветер до 16 метров в секунду. Днем до +7 градусов.

В Керчи также без осадков, но небо будет затянуто облаками. Днем до +2 градусов. Будет дуть восточный ветер со скоростью 12-17 метров в скунду.

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