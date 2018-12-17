На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер

17 Дек. 08:48 2018-12-17T08:48:06+03:00

В Крыму в ближайшие часы ожидается усиление ветра Фото: Александра КОРШУНОВА

В МЧС напомнили о правилах безопасности

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В понедельник, 17 декабря, на Республику Крым обрушится сильный штормовой ветер - 20-25 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, это случится в ближайшие 2-3 часа и продолжится до конца дня.

- По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 17 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду, - добавили в МЧС.

В чрезвычайном ведомстве также добавили, что при непогоде нужно соблюдать меры безопасности:

- не находится рядом с крупными деревьями и не парковать там машины

- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните «101».