На Крым 17 декабря обрушится сильный штормовой ветер
В понедельник, 17 декабря, на Республику Крым обрушится сильный штормовой ветер - 20-25 метров в секунду.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РК, это случится в ближайшие 2-3 часа и продолжится до конца дня.
- По данным "Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в ближайшие 2-3 часа и до конца суток 17 декабря в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 20-25 метров в секунду, - добавили в МЧС.
В чрезвычайном ведомстве также добавили, что при непогоде нужно соблюдать меры безопасности:
- не находится рядом с крупными деревьями и не парковать там машины
- на улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач
- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций звоните «101».