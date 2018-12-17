2018-12-17T10:18:11+03:00
Общество

Украинец пытался провезти вещество для создания наркотика в Крым

Химическое вещество изъяли пограничники
Надежда ДАЦЮК
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Фото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по КрымуФото: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму
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В Крым из Украины пытались провезти вещество для создания наркотиков. Украинец ехал из Новоалексеевки. В пункте пропуска «Джанкой» пограничники досмотрели его иномарку и обнаружили следы вскрытия обшивки салона.

Служебная собака обнаружила пластиковую емкость без этикетки с белым кристаллообразным веществом неизвестного происхождения, сообщили в пресс-службе погрануправления ФСБ по Крыму.

Водитель не захотел объяснять происхождение находки. Предмет изъяли и передали на экспертизу. Оказалось, что содержимое емкости содержит в себе вещество «1,4 - бутандиол» (в концентрации 15%), включенного Таблицу II Списка прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен. Это прекурсор, оборот которого запрещен на территории России.

Материалы дела переданы в правоохранительные органы, сейчас решается вопрос о привлечении иностранца к ответственности за нарушение законодательства РФ.

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