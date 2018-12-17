26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»
В следующую среду, 26 декабря, в Крыму пройдет всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Крыма, будут проводиться выездные акции на площадках в крупных торговых центрах, в зданиях аэропортов, ж/д и автовокзалов.
В консультационных центрах каждый желающий сможет получить сведения о «наличии либо отсутствии в отношении него исполнительных производств».
А также научиться пользоваться онлайн-сервисом «Банк данных исполнительных производств».
Места проведения акции:
- с 10.00 до 12.00 - ООО «Международный аэропорт «Симферополь» (новый терминал, Симферопольский район, Укромновское сельское поселение, площадь Воссоединения, 1)
- с 14.30 до 16.00 - Отделение ГБУ РК «МФЦ» Центр «Мои Документы» г. Симферополь № 2 ( г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17).
Также 26 декабря с 10.00 до 12.00 судебные приставы проведут личные приемы граждан.