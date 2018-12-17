26 декабря в Крыму пройдет акция «Узнай о своих долгах»

17 Дек. 10:22 2018-12-17T10:22:05+03:00

Еще можно будет попасть на личный прием к судебным приставам

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В следующую среду, 26 декабря, в Крыму пройдет всероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах».

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов Крыма, будут проводиться выездные акции на площадках в крупных торговых центрах, в зданиях аэропортов, ж/д и автовокзалов.

В консультационных центрах каждый желающий сможет получить сведения о «наличии либо отсутствии в отношении него исполнительных производств».

А также научиться пользоваться онлайн-сервисом «Банк данных исполнительных производств».

Места проведения акции:

- с 10.00 до 12.00 - ООО «Международный аэропорт «Симферополь» (новый терминал, Симферопольский район, Укромновское сельское поселение, площадь Воссоединения, 1)

- с 14.30 до 16.00 - Отделение ГБУ РК «МФЦ» Центр «Мои Документы» г. Симферополь № 2 ( г. Симферополь, ул. Мате Залки, 17).

Также 26 декабря с 10.00 до 12.00 судебные приставы проведут личные приемы граждан.