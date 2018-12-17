На новогодние праздники из Симферополя откроют дополнительные рейсы в Москву и Питер

17 Дек. 11:23 2018-12-17T11:23:04+03:00

Из аэропорта "Симферополь" открываются дополнительные рейсы в 4 города Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Также авиаперелеты увеличатся в Самару и Казань

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Из аэропорта «Симферополь» в новогодние праздники выполнят 1500 рейсов на прилет и вылет. С конца декабря и до середины января откроют дополнительные рейсы в Москву, Казань, Санкт-Петербург и Самару.

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 декабря и по 15 января увеличит частоту авиаперелетов в Москву («Шереметьево).

А авиакомпания «Алроса» начнет выполнять рейсы в аэропорт «Домодедово».

В Самару будут летать «Уральские авиалинии», а с 30 декабря и по 12 января «ЮВТ Аэро» запустит рейсы в Казань.

По данным сервиса бронирования авиабилетов, самыми популярными стали направления: Москва (52 % броней), Екатеринбург (12 % броней), Ростов-на-Дону (10 % броней), Санкт-Петербург (8 % броней) и Воронеж (7 % броней).

Напомним, после подведения итогов голосования, стало известно, что аэропорт "Симферополь " будет носить имя художника Ивана Айвазовского.