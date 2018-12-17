В Севастополе воспитательница пойдет под суд из-за травмы ребенка

17 Дек. 13:00 2018-12-17T13:03:20+03:00

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В Севастополе будут судить воспитательницу, которая не уследила за ребенком. Из-за этого он получил травму позвоночника и ссадины.

Как сообщили в Следственном управлении по городу, во время прогулки на игровой площадке детсада 6-летний мальчик остался без присмотра воспитательницы. Ребенок прошел во внутренний двор, поднялся на гимнастическую лестницу и упал на землю.

В ближайшее время расследование завершат и направят для рассмотрения по существу в суд.

Сотрудницу детского сада обвиняют в «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Ей грозит крупный штраф или лишение свободы.

Также сейчас в суде на рассмотрении находится уголовное дело в отношении бывшего заместителя директора по безопасности данного образовательного учреждения.

Он проходит по статье халатность. Следствие установило, что директор знал об опасной металлоконструкции, но ничего не сделал, чтобы ее убрать.