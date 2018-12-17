Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма

17 Дек. 13:30 2018-12-17T13:30:40+03:00

Он отправился в отставку по собственному желанию

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Крымский депутат, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, Петр Запорожец ушел в отставку по собственному желанию.

Такое решение одобрили депутаты на внеочередном заседании сессии Госсовета РК в понедельник, 17 декабря.

СПРАВКА «КП»

Петр Петрович Запорожец родился 11 января 1950 года в Днепропетровской области. Имеет несколько высших образований, полковник в отставке.

Запорожец служил в Вооруженных силах СССР и Украины.

С сентября 2014 года - председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

Женат, имеет двух сыновей и дочь.

Напомним, в в Крыму уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов. Он написал заявление по собственному желанию.