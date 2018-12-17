Петр Запорожец покинул должность председателя комитета в Госсовете Крыма
Крымский депутат, председатель комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу, Петр Запорожец ушел в отставку по собственному желанию.
Такое решение одобрили депутаты на внеочередном заседании сессии Госсовета РК в понедельник, 17 декабря.
СПРАВКА «КП»
Петр Петрович Запорожец родился 11 января 1950 года в Днепропетровской области. Имеет несколько высших образований, полковник в отставке.
Запорожец служил в Вооруженных силах СССР и Украины.
С сентября 2014 года - председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
Женат, имеет двух сыновей и дочь.
Напомним, в в Крыму уволился министр строительства и архитектуры Сергей Кононов. Он написал заявление по собственному желанию.