2018-12-17T13:51:03+03:00
Общество

В Крыму приняли бюджет на 2019 год

Он будет бездефицитным
Надежда ДАЦЮК
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На внеочередной сессии Госсовета Крыма 17 декабря утвердили региональный бюджет на 2019 год. Сообщается, что он будет бездефицитным. Так, сумма доходов и расходов составит 192,8 миллиарда рублей.

Налоговые и неналоговые доходы бюджета должны составить 43,1 миллиарда рублей, а безвозмездные поступления – 149, 7 миллиарда.

Вице-премьер Крыма Ирина Кивико отметила, что прогноз по поступлениям по курортному сбору уменьшили на 9 миллионов рублей, поскольку Черноморский район, Саки и Евпатория отказались его вводить.

- Для Государственного совета закон о бюджете – это главная задача, основной документ года в череде документов, которые мы принимаем. Он предопределяет экономическую жизнь нашей Республики на следующий год. Я могу заверить крымчан в оптимизме, который сам испытываю, - сказал глава парламента Владимир Константинов.

Напомним, бюджет Крыма на 2918 год принимался с дефицитом в 2,5 миллиарда рублей. Константинов отметил, что темп развития экономики в Крыму превышает другие субъекты страны в 2,5 раза.

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