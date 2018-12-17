В Крыму озвучили, сколько будет стоить минимальный набор новогодних продуктов

17 Дек. 19:51 2018-12-17T19:51:11+03:00

По сравнению с прошлым годом он подорожал на 1,6 тысяч рублей

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В Крыму накрыть новогодний стол с минимальным набором продуктов будет стоить 3 951 рубль, сообщили в пресс-службе Федеральной службы государственной статистики по Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что по сравнению с прошлым годом минимальный набор продуктов подорожал больше, чем на 1,6 тысяч рублей.

Так, в декабре 2017 года можно было накрыть праздничный стол за 2 287 рублей.

При этом максимальная стоимость новогоднего стола в 2017 году была на уровне 17 649 рублей, а сейчас 17 773 рубля.