2018-12-18T07:14:34+03:00
Общество

В Крыму 18 декабря облачно, без осадков и до +7

Лучше всего воздух прогреется в Севастополе
Александра КОРШУНОВА
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В Севастополе 18 декабря возможен туманВ Севастополе 18 декабря возможен туманФото: Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе 18 декабря переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, местами до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0…-2°, а днем +2…+4°.

В Севастополе сегодня также переменная облачность. Но осадков не ожидается. Туман волнами, видимость 500-1000 м. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1…+3 градусов, днем +5…+7 градусов.

На Южном берегу Крыма во вторник ночью без осадков, днем местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду, но местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6°, днем +8…+10°.

В Керчи сегодня переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 12-17 метров в секунду. Температура воздуха ночью около -1…+1°, днем +2…+4°.

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