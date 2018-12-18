В Берлине выставили древнюю диадему, найденную в Керчи

18 Дек. 00:22 2018-12-18T00:22:34+03:00

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В Государственном музее Берлина на выставке "Сокровища ранних времен Европы" выставили старинную диадему "Корона Керчи".

В описании экспоната на сайте музея говорится, что диадему благородной женщины обнаружили в могиле периода варварских завоеваний в Керчи, где располагался древний города Пантикапей.

- Ювелирное украшение инкрустировано красными драгоценными камнями граната. Конец IV века - первая половина V века нашей эры, - сообщается на сайте музея.

Также отмечается, что диадема некотрое время находилась в Римско-Германском музее (Кельн), куда попала из частной коллекции.

Выставка "Сокровища ранних времен Европы" продлится до сентября 2019 года.