Жители Симферопольского района ночью 18 декабря останутся без света

18 Дек. 13:19 2018-12-18T13:19:48+03:00

Более 15 сел в Симферопольском районе останутся без света Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Это связано с проведением ремонтных работ

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В Симферопольском районе жители 17 сел останутся без света с ночи вторника 18 декабря. Электроэнергию дадут в домах только к утру следующего дня.

Также ограничение коснутся и симферопольской Каменки. Там свет появится тоже к утру среды.

Как сообщили в «Крымэнерго», это связано с плановым ремонтом оборудования.

- В связи с плановым ремонтом электрооборудования будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику, - добавили на предприятии.

КОНКРЕТНО

Без света останутся села: Трудовое, Денисовка, Ивановка, Лазаревка, Дружное, Мазанка, Красновка, Соловьевка, Леснолесье, Опушки, Донское, Верхнекурганное, Дмитрово, Кленовка, Спокойное, Нижнекурганное, поселок Давыдово, Каменка (Симферополь).

Когда: с 23.00 18 декабря до 5.00 19 декабря.

Справки по телефону: (3652) 22-39-45.