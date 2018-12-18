Жители Симферопольского района ночью 18 декабря останутся без света
В Симферопольском районе жители 17 сел останутся без света с ночи вторника 18 декабря. Электроэнергию дадут в домах только к утру следующего дня.
Также ограничение коснутся и симферопольской Каменки. Там свет появится тоже к утру среды.
Как сообщили в «Крымэнерго», это связано с плановым ремонтом оборудования.
- В связи с плановым ремонтом электрооборудования будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику, - добавили на предприятии.
КОНКРЕТНО
Без света останутся села: Трудовое, Денисовка, Ивановка, Лазаревка, Дружное, Мазанка, Красновка, Соловьевка, Леснолесье, Опушки, Донское, Верхнекурганное, Дмитрово, Кленовка, Спокойное, Нижнекурганное, поселок Давыдово, Каменка (Симферополь).
Когда: с 23.00 18 декабря до 5.00 19 декабря.
Справки по телефону: (3652) 22-39-45.