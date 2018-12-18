Из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции
В период с 10 по 17 декабря специалисты Россельхознадзора Крыма нашли у украинцев 122 килограмма запрещенных продуктов.
- Специалисты пресекли 29 попыток ввоза с Украины продукции растительного происхождения. Среди них - яблоки, мандарины и орехи. Всего - 122 килограмма, - добавили в пресс-службе Россельхознадзора РК.
Продукты украинцы пытались провезти через контрольные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в сумках и в багажниках автомобилей.
Напомним, в нескольких регионах Крыма уничтожили некачественную продукцию. Так, в Евпатории в ходе рейдов по местам незаконной продукции нашли 32 килограмма мясной и рыбной продукции.
А в Ялте нарушитель незаконно продавал щуку и толстолобиков. У него не было с собой документво, которые бы подтвержали качество товара.