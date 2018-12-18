2018-12-18T13:43:55+03:00
Общество

Из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции

В этот перечень вошли яблоки, мандарины и орехи
Александра КОРШУНОВА
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Специалисты Россельхознадзора нашли у украинцев 122 килограмма незаконной продукции. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РКСпециалисты Россельхознадзора нашли у украинцев 122 килограмма незаконной продукции. Фото: пресс-служба Россельхознадзора РК
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В период с 10 по 17 декабря специалисты Россельхознадзора Крыма нашли у украинцев 122 килограмма запрещенных продуктов.

- Специалисты пресекли 29 попыток ввоза с Украины продукции растительного происхождения. Среди них - яблоки, мандарины и орехи. Всего - 122 килограмма, - добавили в пресс-службе Россельхознадзора РК.

Продукты украинцы пытались провезти через контрольные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» в сумках и в багажниках автомобилей.

Напомним, в нескольких регионах Крыма уничтожили некачественную продукцию. Так, в Евпатории в ходе рейдов по местам незаконной продукции нашли 32 килограмма мясной и рыбной продукции.

А в Ялте нарушитель незаконно продавал щуку и толстолобиков. У него не было с собой документво, которые бы подтвержали качество товара.

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