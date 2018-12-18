В аэропорту «Симферополь» открыли туристический центр

18 Дек. 14:19 2018-12-18T14:19:47+03:00

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Во вторник, 18 декабря, в аэропорту «Симферополь» открыли стационарный круглогодичный туристско-информационный центр.

Как сообщили в пресс-службе министерства, его открыли досрочно в связи с активной фазой новогоднего сезона в Крыму.

Напомним, в январские праздники на полуострове ожидается 150 тысяч туристов.

Он находится в специальном помещении, которое оборудовано по всем стандартам информационного обслуживания.

- Гости полуострова смогут получить бесплатно консультационную помощь от сотрудников центра об отдыхе в Крыму и также бесплатно - карты, красочные буклеты о видах туризма в Крыму и другой демонстрационный материал, - добавили в министерстве.

Всего с начала 2018 года в Крыму отдохнули 6,6 миллиона туристов. Это на 28% выше, чем за аналогичный период 2017 года. Из них 1 миллион приехали из Украины.