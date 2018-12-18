2018-12-18T15:15:23+03:00
Общество

Жительница Украины в дамской сумочке пыталась пронести в Крым почти 2 килограмма золота

Он сказала, что это ее личная коллекция
Александра КОРШУНОВА
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Сотрудники Погрануправления ФСБ РФ по Крыму на пункте пропуска «Армянск» у украинки нашли незадекларированные товары. В их число вошли 160 колец, брошей, кулонов и других украшений. Общая масса - 1,8 килограмма.

Когда ее спросили о ювелирных изделиях, она ответила, что это ее коллекция.

Но на них отсутствовали следы использования и носки. Еще женщина не предоставила таможенную декларацию на эти товары.

- При проведении досмотра изделия из белого металла, на большинстве из которых выбито клеймо пробы «925», изъяты и направлены на экспертизу, - добавили в Погрануправлении.

Уже после того, как определят их стоимость и примут решение о проведении «дальнейших процессуальных действий».

Напомним, из Украины в Крым пытались ввезти 122 килограмма запрещенной продукции. В этот перечень вошли мандрины, орехи и яблоки.

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