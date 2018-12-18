В Симферополе по учебной тревоге эвакуировали два торговых центра
В двух симферопольских торговых центрах, «Меганом» и «Южная Галерея», прошла противопожарная проверка. По учебной тревоге также эвакуировали и посетителей.
Внимание уделили системе сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей и многим других вопросам безопасности.
Результаты проверки представят руководству этих объектов. Фото: пресс-служба МЧС России по РК
Специалисты проверили вращающуюся дверь в «Меганоме». Оказалось, что она «интегрирована с противопожарной системой здания». Поэтому в случае возникновение ЧП дверь остановится так, чтобы люди смогли из нее выйти.
- Центральные створки распахиваются на ширину 2-х метров вручную простым нажатием ладони, о чем информируют специальные указатели, - добавили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.
Уже после завершения проверки сотрудники МЧС подготовят заключения и передадут их руководству объектов, чтобы устранить все найденные недостатки противопожарной защиты.