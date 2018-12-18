2018-12-18T16:06:04+03:00
Общество

В Симферополе по учебной тревоге эвакуировали два торговых центра

Там проверяли противопожарную безопасность
Александра КОРШУНОВА
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"Меганом" и "Южная Галерея" оказались под пристальным вниманием спасателей. Фото: пресс-служба МЧС России по РК."Меганом" и "Южная Галерея" оказались под пристальным вниманием спасателей. Фото: пресс-служба МЧС России по РК.
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В двух симферопольских торговых центрах, «Меганом» и «Южная Галерея», прошла противопожарная проверка. По учебной тревоге также эвакуировали и посетителей.

Внимание уделили системе сигнализации и пожаротушения, состоянию эвакуационных путей и многим других вопросам безопасности.

Результаты проверки представят руководству этих объектов. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

Результаты проверки представят руководству этих объектов. Фото: пресс-служба МЧС России по РК

Специалисты проверили вращающуюся дверь в «Меганоме». Оказалось, что она «интегрирована с противопожарной системой здания». Поэтому в случае возникновение ЧП дверь остановится так, чтобы люди смогли из нее выйти.

- Центральные створки распахиваются на ширину 2-х метров вручную простым нажатием ладони, о чем информируют специальные указатели, - добавили в пресс-службе МЧС России по Республике Крым.

Уже после завершения проверки сотрудники МЧС подготовят заключения и передадут их руководству объектов, чтобы устранить все найденные недостатки противопожарной защиты.

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