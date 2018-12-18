2018-12-18T19:54:44+03:00
Происшествия

Бывшего замглавы Керчи посадили почти на 8 лет и оштрафовали на 2 миллиона

Вместе с ним за решетку отправила замдиректора одного из МУПов
Анастасия ЖУКОВА
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Бывший заместитель главы администрации Керчи и замдиректора одного из муниципальных предприятий отправились в тюрьму за получение крупной взятки.

- Установлено, что осужденные под предлогом дальнейшего содействия деятельности подрядной организации, осуществляющей работы по благоустройству города, предложили ее генеральному директору передать им взятку в виде денег в сумме 380 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Керченский городской суд признал экс-чиновника и замдиректора виновными по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере).

Гособвинитель запросил в качестве наказания 7 лет 10 месяцев лишения свободы и крупный штраф - 1,9 млн рублей. Суд согласился с такой позицией.

Отбывать наказание будут в колонии строгого режима. Кроме того, в течение пяти лет после освобождения осужденные не смогут занимать руководящие должности в госструктурах.

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