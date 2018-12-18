В Крыму 45-летняя женщина попала под электричку
В Крыму под электричку, которая следовала по маршруту «Симферополь Соленое озеро», попала женщина. Это произошло на станции Остряково.
Как сообщили в пресс-службе Крымского линейного управления МВД России на транспорте, машинист принял все меры для того, чтобы избежать трагедии.
- Женщина, которая шла по железнодорожным путям не реагировала на звуковые сигналы электрички. В результате, от удара многотонным составом, погибла на месте, - добавили в пресс-службе.
Сейчас устанавливается личность погибшей.
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Приметы: на вид 40-55 лет, среднего телосложения, волос темный.
Была одета: черные высокие сапоги, черные лосины, серо-синий свитер, серая куртка с капюшоном, перчатки черного цвета.
При себе имела дамскую черную сумку с коричневой вставкой с лицевой стороны, в которой находился коричневый кошелек с рисунком иероглифов, ключи, очки для зрения.
Если вы узнали погибшую, сообщите, пожалуйста, по телефонам: +7 (999) 461-13-09, (365)266-25-88, 102 или 112.
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