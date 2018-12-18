2018-12-18T18:04:25+03:00
Общество

Службу капстроя Крыма включили в Минстрой республики

Такой указ подписал Сергей Аксенов
Александра КОРШУНОВА
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Службу капитального строительства Крыма включили в состав министерства строительства и архитектуры республики. Такой указ подписал глава РК Сергей Аксенов.

- Реорганизовать министерство строительства и архитектуры Крыма в форме присоединения к нему Службы капитального строительства республики. Установить, что министерство строительства и архитектуры Республики Крым является правопреемником прав и обязанностей Службы капитального строительства Республики Крым, - указано в документе.

Напомним, вице-премьер республики Евгений Кабанов заявил, что это необходимо для того, чтобы ведомства эффективно решали задачи и реализовывали программы ФЦП.

Также создадут специальную комиссию по прекращении деятельности службы капстроя. Ее председателем назначен Роман Цинцевич.

Кстати, в Крыму ушел с должности министр строительства и архитектуры Сергей Кононов. Он написал заявление по собственному желанию.

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