2018-12-18T20:16:24+03:00
Экономика

Депутаты Ялты "сделали важный шаг" для игорной зоны на Южном берегу

Оформление земельного участка под "крымский Лас-Вегас" идет
Анастасия ЖУКОВА
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Земельный участов в Кацивели (Южный берег Крыма) передали из муниципальной собственности в республиканскую. Вскоре там появится игорная зона.

Глава администрации Ялты Алексей Челпанов назвал это решение городского совета "важным шагом".

- Фактически тем самым исправлена документальная ошибка, допущенная в суматохе переходного периода: эта территория попала в муниципальный реестр, являясь, согласно постановлению о национализации, республиканской собственностью. И я, как гражданин, горд, что имею отношение к принятию такого важного для региона решения, - написал Челпанов на своей странице в Facebook.

Чиновник уверен, что игорная зона привлечет новых инвесторов и наполнит бюджет региона.

Местные жители, правда, настроены далеко не так оптимистично: люди опасаются, что предприниматели перекроют им доступ к морю.

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